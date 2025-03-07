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Уряд додатково виділяє 570 млн грн на фінансування програми "Зимова єПідтримка"

Додаткове фінансування дасть змогу забезпечити виплати всім, хто ще не отримав гроші.

Уряд додатково виділяє 570 млн грн на фінансування програми "Зимова єПідтримка"
засідання уряду 24 січня 2025 року
Фото: Пресслужба КМУ

Кабмін додатково виділяє 570 млн грн із резервного фонду державного бюджету на фінансування програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомляє Мінекономіки.

Додаткове фінансування дозволить забезпечити виплати всім, хто подав заявку до 28 лютого, але ще не отримав гроші.

"Протягом трьох зимових місяців програмою скористалися 14,4 млн громадян, 12,7 мільйона з них вже отримали виплати. Попри завершення приймання заявок, виплати продовжуються й триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані", — зазначає заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

  • 4,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма. 
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