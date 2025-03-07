Уряд додатково виділяє 570 млн грн на фінансування програми "Зимова єПідтримка"

Додаткове фінансування дасть змогу забезпечити виплати всім, хто ще не отримав гроші.

Кабмін додатково виділяє 570 млн грн із резервного фонду державного бюджету на фінансування програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомляє Мінекономіки.

Додаткове фінансування дозволить забезпечити виплати всім, хто подав заявку до 28 лютого, але ще не отримав гроші.

"Протягом трьох зимових місяців програмою скористалися 14,4 млн громадян, 12,7 мільйона з них вже отримали виплати. Попри завершення приймання заявок, виплати продовжуються й триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані", — зазначає заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.