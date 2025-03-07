У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
ГоловнаЕкономікаДержава

Росія атакувала газову й енергетичну інфраструктуру України

Ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Росія атакувала газову й енергетичну інфраструктуру України
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

Під час масового ракетно-дронового удару в ніч на 7 березня Росія атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами Галущенка, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.

"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - додав Галущенко.

Удари по українській енергетиці

З початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали понад 30 масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, завдавши збитків на мільярди доларів.

Окрім об'єктів електрогенерації, підстанцій, ліній електропередачі, Росія атакує також родовища і об'єкти видобутку газу у різних областях України. Попередній масований обстріл відбувся 20 лютого. Тоді обстрілу зазнали виробничі потужності у кількох областях. А до цього - 11 лютого, коли росіяни спрямували ракети по Полтавщині, цілили в інфраструктуру газових свердловин і компресорні станції.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies