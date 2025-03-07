Росіяни вбили двох людей на Херсонщині і одну поранили

Російські військові били критичній та соціальній інфраструктурі, а також - по житлових будинках.

У Херсонській області за минулу добу через російську агресію дві людини загинули, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Інженерне, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Милове, Качкарівка, Дудчани, Бургунка, Зміївка, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоберислав, Ольгівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема - пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, гараж та приватний автомобіль.

Як повідомлялося, вчора окупанти атакували 27 населених пунктів Херсонщини і вбили там одну людину.