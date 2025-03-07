Україна отримає від країн ЄС додаткові 15 мільярдів євро допомоги

Декілька країн Європейського Союзу за результатами саміту у Брюсселі 6 березня взяли на себе зобов'язання щодо виділення Україні до 15 мільярдів євро додаткової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції за підсумками зустрічі блоку заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.



За словами посадовця, сума допомоги Україні з 2022 року вже становить понад 135 мільярдів євро. Завдяки збільшеному фіскальному простору зараз країни-члени ЄС мають змогу негайно збільшити обсяги підтримки.

Кошта додав, що ЄС готується підтримати Україну, коли вона вирішить розпочати переговори про справедливий і тривалий мир.