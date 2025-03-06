Зеленський і Макрон обговорили зустріч начальників генштабів, яку готують на 11 березня

"Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки".

Володимир Зеленський провів окрему зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном на полях засідання Європейської ради у Брюсселі.

За словами Зеленського, вони обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн-гарантів безпеки в межах завершення війни.

«Скоординували позиції та найближчі кроки. Маємо абсолютно чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки. Війна має закінчитися якнайшвидше», - додав глава держави.