Генштаб підтвердив, що Повітряні сили ЗСУ уразили два важливі об’єкти росіян на Херсонщині та Курщині

Йдеться по пункт управління в Олешках і опорний пункт ворога у Курській області.

5 березня Повітряні сили ЗСУ завдали високоточних ударів по двох важливих об’єктах росіян.

Інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, українці вдарили по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ в м. Олешки, що на тимчасово окупованій теритторії Херсонської області.

Також під обстріл потрапив опорний пункт 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти збройних сил рф в с. Плєхово Курської області РФ.

«Ці удари – продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил РФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України», - додали у Генштабі ЗСУ.