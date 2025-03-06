​Сирський озвучив втрати росіян від початку 2025 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив кількість втрат росіян від початку 2025 року.
Про це йдеться у дописі головкома на його сторінках у соцмережах.
За його словами, лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб.
«Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу Перемогу!», - додав Сирський.
- Напередодні Сирський у інтерв'ю каналу "Бомбардир" повідомив, що протягом 2024 року Росія втратила більше особового складу, ніж за два перші роки повномасштабної війни.
- Генштаб ЗСУ 6 березня заявив, що втрати росармії сягнули вже 881 800 осіб.