Вимагали гроші, видаючи себе за співробітників ТЦК: На Одещині судитимуть чотирьох ділків

Судитимуть учасників організованої злочинної групи, які під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК та СП вимагали у одеситів гроші. До складу угруповання увійшли особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

"Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України)", – йдеться у повідомленні Одеської облпрокуратури.

Встановили, що обвинувачені вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання.

У одному з випадків зловмисники отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому – майже 41 тисяч.

Після отримання грошей вони "заспокоювали" потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази "Оберіг", що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією.

Обвинувачених затримали у листопаді 2024 року під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого.

Фото: Одеська облпрокуратура Вилучені під час обшуку гроші

Під час обшуків у них знайшли формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази.Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою.