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На Львівщині зіткнулись автобус і вантажівка, 1 загиблий та 16 травмованих, серед яких четверо дітей

Правоохоронці встановлюють обставини події.

На Львівщині зіткнулись автобус і вантажівка, 1 загиблий та 16 травмованих, серед яких четверо дітей
Фото: поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 березня, близько 18.00, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Заклад Стрийського району, повідомляє місцева поліція. 

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса Еталон, яким керував 62-річний мешканець Стрийського району, та вантажівки DAF під керуванням 54-річного жителя Херсона.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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