Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Сьогодні стартує реєстрація на Національний мультипредметний тест

Реєстрація триватиме до 3 квітня 2025 року.

Сьогодні стартує реєстрація на Національний мультипредметний тест
Фото: huffingtonpost.com

Сьогодні, 6 березня, розпочинається основний період реєстрації осіб, які мають намір узяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). І триватиме він до 3 квітня 2025 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). 

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику / вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу, який стане активним 6 березня о 00:01, створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. 

Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком Дія, або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть протягом 14 травня – 25 червня; додаткові – 14–25 липня.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies