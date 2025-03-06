Сьогодні стартує реєстрація на Національний мультипредметний тест

Реєстрація триватиме до 3 квітня 2025 року.

Сьогодні, 6 березня, розпочинається основний період реєстрації осіб, які мають намір узяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). І триватиме він до 3 квітня 2025 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику / вступниці потрібно за допомогою спеціального сервісу, який стане активним 6 березня о 00:01, створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО.

Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком Дія, або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть протягом 14 травня – 25 червня; додаткові – 14–25 липня.