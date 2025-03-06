Франція запропонувала Україні свої розвідувальні дані замість США

Франція запропонувала Україні надавати свої розвідувальні дані замість США, повідомляє Аль-Арабія.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив у четвер, що Франція пропонує Україні свої розвідувальні дані.

Як зазначає The Guardian, Париж втрутився, щоб допомогти та заповнити порожнечу, що залишилася після того, як США призупинили обмін розвідданими з Києвом.

У розмові з радіо France Inter він також сказав, що президент Макрон попросив його прискорити пакети допомоги від Франції, щоб «компенсувати» призупинену допомогу США.

Нагадаємо, напередодні США припинили обмін частиною розвідданих з Україною. Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях.