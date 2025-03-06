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Армія ворога втратила за добу 1140 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 881 800 окупантів.

Армія ворога втратила за добу 1140 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби оборонці знищили 1140 російських окупантів, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійські систему та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 881 800 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10261 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21311 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24108 (+21) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1096 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27929 (+80),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39606 (+94) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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