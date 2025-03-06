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У Сумах внаслідок атаки "шахедів" є загиблий

Також зафіксовано влучання у складське приміщення.

У Сумах внаслідок атаки "шахедів" є загиблий
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Виконувач обов'язків міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар на своїй сторінці у Telegram повідомив про загибель однієї людини внаслідок нічної атаки російських безпілотників.

За словами посадовця, раніше у Сумах також було зафіксовано влучання "шахеда" у складське приміщення. На місці виникла пожежа, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліція працюють над ліквідацією наслідків та фіксуванням злочинів. 

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