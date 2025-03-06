У Сумах внаслідок атаки "шахедів" є загиблий

Виконувач обов'язків міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар на своїй сторінці у Telegram повідомив про загибель однієї людини внаслідок нічної атаки російських безпілотників.

За словами посадовця, раніше у Сумах також було зафіксовано влучання "шахеда" у складське приміщення. На місці виникла пожежа, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліція працюють над ліквідацією наслідків та фіксуванням злочинів.