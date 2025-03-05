Окупанти поранили мирного мешканця Сумщини

Сьогодні, 5 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 135 вибухів.

Зокрема, Великописарівську громаду загарбники атакували дронами, поранення отримала цивільна особа, пошкоджено приватний автомобіль.

По Миропільській громаді росіяни вдарили КАБами та дронами, отримали пошкодження сільський будинок культури та два приватні житлові будинки.

У Шалигинській громаді внаслідок ударів дронами було пошкоджено будівлю навчального закладу, адміністративне приміщення.

Білопільську громаду росіяни атакували дронами та мінометами.

По Юнаківській громаді окупанти били КАБами, артилерією, мінометами, РСЗВ та дронами.

Також дронами армія РФ атакувала Есманьську, Краснопільську та Середино-Будську громади.