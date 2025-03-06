Вночі росіяни атакували Україну балістичними ракетами і дронами

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

У ніч на 6 березня 2025 року (із 19.00 5 березня) росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, які випустили із Воронезької області та Криму. Також запустили 112 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Як повідомили у Повітряних силах, дрони запускали із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, що у РФ та іх Чауди у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.43 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.