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В Одесі фейкові ТЦКашніки зупиняли людей і погрозами “доставкою до військкомату” вимагали гроші

Одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблеми із законом. За одне «патрулювання» спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень.

В Одесі фейкові ТЦКашніки зупиняли людей і погрозами “доставкою до військкомату” вимагали гроші
Фото: скрін

В Одесі фейкові ТЦКашніки зупиняли людей і погрозами доставкою до військкомату вимагали гроші. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. 

Схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. За одне «патрулювання» спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень.

В одному з випадків спільники чатували свою жертву неподалік дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм більше 3 000 доларів.

Одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблеми із законом за вчинення низки злочинів: втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб, крадіжки.

“ТЦКашників” затримали “на гарячому”. У фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони. 

Їх поміщено до СІЗО. Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм про підозру у вимаганні. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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