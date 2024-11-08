Одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблеми із законом. За одне «патрулювання» спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень.

В Одесі фейкові ТЦКашніки зупиняли людей і погрозами доставкою до військкомату вимагали гроші. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. За одне «патрулювання» спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень.

В одному з випадків спільники чатували свою жертву неподалік дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм більше 3 000 доларів.

Одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблеми із законом за вчинення низки злочинів: втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб, крадіжки.

“ТЦКашників” затримали “на гарячому”. У фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони.

Їх поміщено до СІЗО. Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм про підозру у вимаганні. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.