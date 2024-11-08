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Росіяни атакували "шахедами" Одеський район: є руйнування та постраждалі

Пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад.

Росіяни атакували "шахедами" Одеський район: є руйнування та постраждалі
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про масовану атаку російських ударних дронів на Одеський район. 

Внаслідок обстрілів "шахедами" пошкоджені приватні житлові будинки, зафіксовано кілька пожеж. Постраждав фасад одного з навчальних закладів у самій Одесі. Відбулася розгерметизація двох газових труб. У багатьох спорудах вибиті вікна.

Відомо про двох постраждалих, яким надається допомога. На місцях влучань працюють екстрені служби та правоохоронці, які фіксують злочини росіян проти цивільного населення.

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