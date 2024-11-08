Татаров заперечив інформацію про свої поїздки до Росії

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров в офіційній письмовій відповіді на запит української служби BBC заперечив дані щодо здійснення ним поїздок до Росії після початку війни у 2014 році.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" нарахували у посадовця щонайменше 9 подорожей літаком до Росії, здійснених здебільшого через пересадки у Мінську. Також стверджується, що він відвідував окупований Крим вже після його анексії.

Татаров назвав інформацію, оприлюднену "Схемами", "фейком". Він також заявив, що вважає абсолютно неприпустимим поширення навіть натяків щодо його нібито комунікацїі з кимось з Росії чи поїздок на територію країни-агресора. Заступник керівника ОП також звинувачає журналістів у тому, що їхнє розслідування посилається на "джерела, підконтрольні ворогу".