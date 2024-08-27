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Зеленський заявив, що Татаров разом з Малюком "вбивали чеченців у Києві"

Він зазначив, що це не публічна інформація, але зараз він оголосить її. 

Зеленський заявив, що Татаров разом з Малюком "вбивали чеченців у Києві"
Фото: МВС

Президент Володимир Зеленський прокоментував ефективність членів його команди, зокрема скандально відомого заступника голови ОПУ Олега Татарова.

Президент під час форуму "Україна 2024" сказав, що раніше на закритій зустрічі вже пояснював журналістам цінність цього кадру. Стосовно Татарова президент сказав, що здивований запитанням УП, бо на офреці він уже пояснював.

Він зазначив, що це не публічна інформація, але зараз він оголосить її. 

"Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком (голова СБУ – Ред.) вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили руські?" – сказав він. 

Загалом президент сказав, що всі члени його команди долучені до роботи з міжнародними партнерами, зокрема щодо постачання сучасного озброєння, як Patriot. 

"Сьогодні моя команда як президента України – це всі ті люди, які захищають державу. І Збройні Сили, і головком, і міністр оборони, і, я вважаю, що ми одна команда, і урядовці. Коли у нас є позитив у напрямку Євросоюзу, який ви, на жаль, не бачите, але якщо є цей позитив, і багато людей цього хотіли, то треба подякувати спікеру, його колегам – багато законів прийняті. Не помічати, що в час війни Україна стільки зробила. «Патріоти», F-16, ATCAMS самі не з'явились, Саміт миру не з'явився, до цього ми могли програти ініціативу щодо інших ініціатив дипломатичного врегулювання. Так ось коли ви кажете, як оцінити людей. Наприклад, Андрій Єрмак – один з основних людей, які готували и формулу миру, і саміт миру, і коли я вам кажу про інших людей і говорю, що ми одна команда, то всі ці контакти і надбання – це кожен з них зробив", – сказав президент. 

Олег Татаров працював у системі МВС за часів Вікторя Януковича.  У 2021 він став фігурантом справи, що стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових.

Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрювався в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд". 

Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.

Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід, а 30 грудня 2020 прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно нього. 

В ОПУ після початку кримінального провадження заявляли, що відсторонили Татарова від обов'язків на час слідства, але не звільнили.

У листопаді в СБУ повідомили, що після зміни органу досудового розслідування матеріали справи фактично не надійшли від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України. Навесні цього року слідчі СБУ двічі звертилися до суду щодо продовження строку досудового розслідування в цій справі, однак обидва звернення були відхилені судом. 

У листопаді 2021 стало відомо, що Татаров повернувся до взаємодії з правоохоронними органами.

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