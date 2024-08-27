Цьогоріч саміт Кримської платформи пройде в Ризі

Це буде вже третім самітом.

Цьогоріч саміт Кримської платформи пройде в Латвії, у Ризі, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на форумі "Україна 24. Незалежність".

У Чехії торік вдалося зібрати 70 спікерів парламентів та міжпарламентських установ. Стефанчук назвав це величезною кількістю.

"Такої кількості ніколи не збиралися. Це означає великий інтерес до України, і Україна буде продовжувати реалізовувати свої права, передбачені на рівні Статуту ООН", – сказав голова Верховної Ради.

Саміт Кримської платформи – ініціатива президента Володимира Зеленського, яка відбувається щорічно.