Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
ГоловнаПолітика

Цьогоріч саміт Кримської платформи пройде в Ризі

Це буде вже третім самітом.

Цьогоріч саміт Кримської платформи пройде в Ризі
Стефанчук
Фото: скриншот відео

Цьогоріч саміт Кримської платформи пройде в Латвії, у Ризі, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на форумі "Україна 24. Незалежність".

У Чехії торік вдалося зібрати 70 спікерів парламентів та міжпарламентських установ. Стефанчук назвав це величезною кількістю.

"Такої кількості ніколи не збиралися. Це означає великий інтерес до України, і Україна буде продовжувати реалізовувати свої права, передбачені на рівні Статуту ООН", – сказав голова Верховної Ради. 

Саміт Кримської платформи – ініціатива президента Володимира Зеленського, яка відбувається щорічно. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies