День незалежності: Гарріс заявила, що США й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти РФ

У День незалежності України віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати і надалі надаватимуть допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

"У День Незалежності України ми приєднуємося до відзначення спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", – написала вона в соцмережі X.