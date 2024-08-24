День незалежності: Гарріс заявила, що США й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти РФ

У День незалежності України віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що Сполучені Штати і надалі надаватимуть допомогу Україні у протистоянні російській агресії.
"У День Незалежності України ми приєднуємося до відзначення спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", – написала вона в соцмережі X.
- Нещодавно Пентагон оприлюднив склад нового пакета безпекової допомоги Україні. До пакета входять засоби ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії та протитанкова зброя.
- Видання The Washington Post повідомило, що у Білому домі обговорюють, чи потрібно скоригувати підтримку України через операцію в Курській області. Пентагон запитав українців, що їм потрібно, щоб зробити свій гамбіт успішним, але жодних рішень щодо матеріальної підтримки цих зусиль прийнято не було.