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Вселенський Патріарх Варфоломій не візьме "під своє крило" УПЦ МП

Патріарх розглядає надання екзархату УПЦ МП, як нісенітницю.

Вселенський Патріарх Варфоломій не візьме "під своє крило" УПЦ МП
Фото: pomisna.info

Вселенський Патріарх Варфоломій заперечив можливість надання екзархату Константинополя Українській Православній Церкві Московського Патріархату.

Про це розповів заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної Церкви України Євстратій (Зоря) у коментарі "Главкому".

Зокрема, Вселенський Патріарх під час зустрічі з митрополитом ПЦУ Епіфанієм у резиденції на Фанарі заперечив можливість надання екзархату УПЦ МП. 

"На зустрічі у Константинополі ми торкнулися цього питання, бо воно стало часто вкидатися на рівні чуток у пресі. Патріарх сказав чітко, прямо і однозначно: це є "фейк-ньюз". Такий от він вжив англійський вираз. У нього реально була на це реакція, як на нісенітницю", – каже Євстратій (Зоря).

До слова, напередодні, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявляв "Главкому", що розмовами про перехід УПЦ МП "під крило Константинополя" адепти Російської церкви в Україні намагалися зірвати прийняття законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій з центром у РФ.

Відомо, що можливість надання УПЦ МП екзархату Константинополя на Погоджувальній раді порушував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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