Вселенський Патріарх Варфоломій не візьме "під своє крило" УПЦ МП

Вселенський Патріарх Варфоломій заперечив можливість надання екзархату Константинополя Українській Православній Церкві Московського Патріархату.

Про це розповів заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної Церкви України Євстратій (Зоря) у коментарі "Главкому".

Зокрема, Вселенський Патріарх під час зустрічі з митрополитом ПЦУ Епіфанієм у резиденції на Фанарі заперечив можливість надання екзархату УПЦ МП.

"На зустрічі у Константинополі ми торкнулися цього питання, бо воно стало часто вкидатися на рівні чуток у пресі. Патріарх сказав чітко, прямо і однозначно: це є "фейк-ньюз". Такий от він вжив англійський вираз. У нього реально була на це реакція, як на нісенітницю", – каже Євстратій (Зоря).

До слова, напередодні, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявляв "Главкому", що розмовами про перехід УПЦ МП "під крило Константинополя" адепти Російської церкви в Україні намагалися зірвати прийняття законопроєкту №8371 про заборону релігійних організацій з центром у РФ.

Відомо, що можливість надання УПЦ МП екзархату Константинополя на Погоджувальній раді порушував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила закон, яким внесла зміни до деяких інших щодо діяльності в Україні релігійних організацій і, зокрема, заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Рішення ухвалили без обговорення.