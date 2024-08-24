33-ю річницю Незалежності України ми знову відзначаємо в умовах війни з жорстоким ворогом. Рік, що передував цьому святу, засвідчив: українці боротимуться до кінця, але нікому не віддадуть свою свободу, свою незалежність, своє вільне майбутнє. Неймовірні подвиги наших військових, єдність і самопожертва цивільних українців продовжують захоплювати увесь світ. Це був рік історичних битв - за Харків, за Авдіївку, Часів Яр, Покровськ... Це був рік жорстоких атак ворога по цивільній інфраструктурі. Це був рік непоправних втрат. Але водночас, це і рік перемог - ми йдемо в Євросоюз, в нашому небі з'явилися F-16, США, G-7 і ЄС продовжують підтримувати Україну, надаючи мільярдну допомогу. Ми переживаємо піднесення культури, радіємо олімпійським перемогам наших спортсменів. Наші воїни практично знищили Чорноморський флот росіян, ліквідували більш як 600 тисяч окупантів, на території РФ щоночі палають військові об'єкти, вражені українськими дронами, Сили оборони зламали всі "червоні лінії", атакувавши ворога на його землі - на Курщині. Ми пишаємося нашою армією, пишаємося Україною і прагнемо жити в ній.

У рамках декомунізації до 24 серпня 2023 року оновили щит найвищого монумента Європи "Батьківщина-мати" у Києві - на ньому встановили сталевий Тризуб.

Фото: EPA/UPG Оновлений монумент «Батьківщина-мати» підсвітили національними кольорами в ніч на 24 серпня 2023 року.

На Хрещатику в Києві відбувся "парад" знищеної російської техніки. На центральній вулиці столиці встановили спалені танки, бронемашини, залишки ракет.

Фото: EPA/UPG Дівчинка катається на самокаті по Хрещатику, де виставлено на показ пошкоджену російську броньовану техніку, захоплену українською армією під час російського вторгнення в Україну, Київ, 24 серпня 2023 р.

Восени 2023 року українські військові змогли не лише вдало форсувати Дніпро, але й створити плацдарм на окупованому березі Херсонщини. Всередині листопада українська влада підтвердила інформацію, що вже деякий час ходила в російських і українських соцмережах. Мова про те, що ЗСУ вдалося захопити плацдарм на лівому березі Херсонської області.

Фото: Віталій Юрасов Спецпризначенці ГУР МО України пересуваються на човнах під час однієї з десантних операцій

Удари морських дронів по російських кораблях і ракет – по штабу Чорноморського флоту в Севастополі змусили Кремль зменшити свої апетити в цьому регіоні. Ще на початку осені 2023 року один з топ посадовців українського уряду зробив сміливий прогноз, що до кінця року Чорноморський флот Росії втече з Криму. Тоді це виглядало як фантастика чи самовпевненість. Але час показав, що так все і сталося.

На супутникових знімках, оприлюднених в грудні, видно, що більшість своїх сучасних кораблів – носіїв ракет "Калібр" – РФ вивела з Криму до Новоросійська, за майже 600 км від одеського узбережжя. Це дозволило розблокувати морський експорт України. Віцепремʼєр Олександр Кубраков повідомив, що за 4 місяці цим безпечним коридором пройшли 302 кораблі, що експортували приблизно 10 млн тонн продукції. У липні 2024 року Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк написала, що Україна відправила понад 2000 суден з більш як 56 мільйонами тонн експорту через Чорноморський гуманітарний “зерновий” коридор, який працює з серпня 2023 року.

Фото: ОПУ

Арешт Ігоря Коломойського. Олігарх перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Він отримав підозри за кількома епізодами. Перший – шахрайство і легалізація майна. Протягом 2013-2020 років він, за даними слідства, легалізував і вивів через банки за кордон понад пів мільярда грн. Також він є підозрюваним у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд гривень у 2013-2014 роках та у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода Ігор Коломойський прибуває до Шевченківського райсуду Києва для обрання запобіжного заходу, 2 вересня 2023 р.

За цей рік відбулося кілька обмінів полонених. Зокрема, 17 липня 2024 року Україні вдалося повернути ще 95 захисників з російського полону в рамках обміну. Загалом вдалося повернути 3405 українських полонених.

У серпні Україна і Росія почали переговори про обмін. Це сталося на фоні взяття в полон сотень російських бійців під час українського наступу в Курській області. Як повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець, процес ініціювала російська сторона.

Фото: ОПУ 31 січня 2024 року відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому повернули ще 207 українських громадян.

Битва за Авдіївку тривала з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Українські Сили оборони стримували атаки ворога. Потужний наступ на Авдіївку російська армія розпочала 10 жовтня 2023 р. В операції брали участь приблизно 40-50 тисяч росіян, посилених артилерією, бронетанковими військами і авіацією. Попри такі значні ресурси, просування РФ на флангах Авдіївки було дуже повільним. За майже 2 місяці операції росіянами вдалось просунутись лише на декілька кілометрів. За оцінками західних експертів, війська РФ змогли захопити приблизно 11 кв.км території, втративши при цьому 13 тисяч бійців і сотні одиниць техніки. 17 лютого 2024 року Сили Оборони України залишили Авдіївку, відійшовши на більш вигідні позиції.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Спалена російська бронетехніка під Авдіївкою, січень 2024

Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона згадала, що Україна схвалила план реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки. Тому, за її словами, Україна заслуговує на те, аби держави ЄС почали з нею переговори про вступ.

Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022-го, коли почалася повномасштабна війна. 23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ. 8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. 25 червня під час виступу на першій міжурядовій конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС у Люксембурзі прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна зробить усе можливе, аби завершити процес набуття повноправного членства у ЄС.

Фото: EPA/UPG Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент України Володимир Зеленський і президент Європейської Ради Шарль Мішель під час спільної прес-конференції на полях спеціального засідання Європейської Ради в Брюсселі, Бельгія.

Рекорд Магучіх (2.10), 21-річна українка на стадіоні "Хейворд Філд" в американському Юджині відбувся фінал Діамантової ліги-2023 подолала планку на висоті 2,03 м і встановила рекорд сезону в світі. Ярослава упевнено, якось по-дорослому розважливо йде до своєї мети – стати №1 у своєму виді.

Фото: x.com/diamond_league Ярослава Магучіх з України позує біля позначки про новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку.

Його творцями є Мстислав Чернов, Євген Малолєтка і Василіса Степаненко. Фільм документує окупацію росіянами Маріуполя.

Фото: EPA/UPG Мстислав Чернов виступає з промовою після вручення команді фільму «Оскара» за повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі» під час церемонії вручення премії «Оскар» у Лос-Анджелесі, 10 березня 2024.

Атака на Дніпровську ГЕС: 22 березня військові РФ вдарили по Дніпровській ГЕС, по об'єктах гідроелектростанції прилетіло 8 ракет, було зафіксовано два прямі влучання. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 також не працювала. Були влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Крім того, внаслідок влучання росіян в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Фото: t.me/Denys_Smygal влучання по ДніпроГЕС

Театральний бум. “Конотопська відьма”, “Русалчин Великдень”, “Чикаго”, “Марія Стюарт” - це маленька частина прем’єрних вистав, на які неможливо купити квитки уже багато місяців. Напевне, зараз ми спостерігаємо найбільший інтерес до театру в історії незалежної України: у 2023 році доходи всіх національних театрів країни перевищили показник 2021 року.

Фото: Михайло Марків/Вечірній Київ Люди стоять в черзі в театральну касу, ажіотаж за квитками на виставу «Конотопська відьма» 28 березня 2024 року

11 квітня Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію та порядок проходження військової служби. Перед тим парламентарі розглянули понад чотири тисячі правок. Закон запровадив консульські обмеження для українців за кордоном, котрі відмовилися ставати на військовий облік; заборону керувати транспортними засобами для осіб, що ухиляються від мобілізації; право, а не обов'язок оновити дані через електронний кабінет для призовника. Також на прохання військового керівництва депутати виключили з проєкту норми про право демобілізації через 36 місяців безперервної служби та про обов'язок робити ротацію військовослужбовців, аби вони перебували на нулі не довше ніж шість місяців з подальшим відведенням не менше ніж на два місяці.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ведуть вогонь по російських позиціях зі 152-мм самохідної гаубиці 2С5 «Гіацинт-С» біля міста Часів Яр Донецької обл., 20 серпня 2024 р.

20 квітня 2024 року після піврічних обговорень Палата представників США проголосувала за надання Україні нового пакету допомоги. Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні. "Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу - і це має важливе значення", - сказав Байден, підписавши відповідний закон.

Фото: defense.gov Відправка Пентагоном військової допомоги Україні

Наступ на Харківщину. 10 травня 2024 року о четвертій ранку російські війська завдали вогневого удару по позиціях Сил оборони в прикордонні Харківської області. Після чого 7 БТГр агресора вторглися на територію краю.Штурмові дії підтримували БМП і танки. Після того, як противник розпочав наступ на півночі Слобожанщини, він, по суті, відкрив нову ділянку фронту 70 км завдовжки. Головного удару противник завдав на Вовчанськ. З міста евакуювали державні установи та місцевих мешканців. Але на меті у росіян було захопити Харків. Не вийшло. Українські Сили оборони зупинили російський наступ на Харківщині.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Епічна бронза Людмили Оляновської у спортивній ходьбі на Євро-2024 - на дистанції 20 км вона здобула "бронзу”, на останніх метрах дистанції випередивши іспанку Лауру Гарсію-Каро.

Волонтери рятують домашніх тварин з Вовчанська, яких господарі були змушені залишити під час термінової евакуації.

Фото: Порятунок тварин Харків Евакуація тварин з Вовчанська на Харківщині після початку повторного наступу РФ, травень 2024 року.

У Німеччині, в Берліні, у червні відбулася конференція щодо відновлення України. За підрахунками Світового банку, Україні на відновлення потрібно майже 500 мільярдів доларів - і частина цих грошей має надійти з приватного сектору. Одне з найтерміновіших завдань - відновлення енергетичного сектору, який зазнав масштабних обстрілів російських військ, і більшої частини інфраструктури. Усього на полях конференції в Берліні було підписано більше сотні угод - серед них домовленості між муніципалітетами, контракти про страхування військових ризиків та інвестиції в підготовку кваліфікованих робітників.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) тисне руку канцлеру Німеччини Олафу Шольцу після двосторонньої зустрічі в рамках Конференції відновлення України у Берліні, 11 червня 2024 р.

G7 досягла політичної угоди про $50 млрд для України за рахунок заморожених російських активів Допомогу мають надати до кінця цього року у вигляді кредиту.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: Президент Європейської Ради Шарль Мішель, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден під час саміту G7 в Італії, 13 червня 2024 р.

Глобальний саміт миру у Швейцарії – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності – об'єднав 101 країну та організацію. Учасники зосереджувалися на трьох пунктах формули миру: ядерній безпеці, продовольчій безпеці, звільненню всіх полонених та депортованих, зокрема дітей. Україна розраховує провести другий саміт миру до кінця року.

Фото: EPA/UPG Учасники саміту слухають виступ президента України Володимира Зеленського

В Україну повернули “скіфське золото”. 5 липня 2024 року у скарбниці Національного музею історії України, що на території Києво-Печерської лаври, розпочав роботу виставковий проєкт "Скарби Криму. Повернення".

Йдеться про артефакти, відомі як "скіфське золото", які вдалося повернути із Нідерландів. Експонати (йдеться про 565 предметів) вдалося повернути торік - тоді Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про повернення на батьківщину предметів з виставки "Крим: золото й таємниці Чорного моря". Серед них - давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські й готські речі, знайдені впродовж 19–21 ст. під час археологічних досліджень Криму.

Фото: LB.ua

8 липня 2024 року після багатьох місяців чуток про конфлікт між політичним і військовим керівництвом держави Президент Володимир Зеленський звільнив з посади Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного. Головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський. За кілька місяців Зеленський призначив Залужного Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії.

Фото: facebook/Олександр Равчев Олександр Сирський та Валерій Залужний

Український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф’юрі розділеним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили більш як 600 000 російський окупантів. За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника на 23 серпня 2024 року склали близько 605 тис. 330 осіб, за добу (+1190).

Фото: скрін відео

Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні не приніс Україні довгоочікуваного запрошення до Альянсу. Риторика про членство нашої держави в Північноатлантичному блоці цього разу звучала дещо виразніше й чіткіше. І все ж, це лише слова. Ключові рішення щодо вступу України в НАТО, якщо такі колись будуть, ухвалюватимуть політичні лідери держав-членів на основі консенсусу. Однак, коли цей консенсус виникне, зараз спрогнозувати не може ніхто.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг виступають на пресконференції під час саміту НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024 року.

Росіяни вже кілька місяців стирають Часів Яр, місто в Бахмутському районі Донецької області, КАБами, артилерією та іншими видами озброєння. Станом на кінець серпня 2024 року місто майже повністю перетворене на руїну. Але наші військові тримають місто. "Ситуація у місті напружена, — каже заступник командира 1 стрілецького батальйону 24 ОМБр, боєць на псевдо “Бодя”. Напружена, погана, але контрольована. Росіяни штурмують, потім жаліються, щоб їх вивезли, бо в них багато “трьохсотих” (поранених). Так виглядає стандартний день у Часовому Ярі".

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила в районі Часового Яру

8 липня 2024 року по 10-ій годині ранку Росія завдала масованого комбінованого ракетного удару по містах України. «Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня», – написав президент України Володимир Зеленський. Загалом Росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади. Внаслідок атаки загинуло 28 осіб: 11 - на Дніпропетровщині і 17 - у Києві. Поранених 112: 62 - на Дніпропетровщині, 48 - у столиці, 2-є у Київській області.

Під час цієї ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. З неї евакуювали понад 600 пацієнтів.. Увесь світ шокували кадри зруйнованої лікарні, закривавлених лікарів і наляканих маленьких пацієнтів. Сотні киян допомагали розбирати завали. На відновлення лікарні в рекордні терміни було зібрано 800 млн грн. Гроші продовжують надходити.

Фото: Суспільне Новини/Олександр Магула Люди допомагають розбирати завали на місці удару по Охматдиту

Триває справжня війна дронів - на Росії палає все, до чого ми можемо дотягнутися: аеродроми, нафтобази, склади боєприпасів. Так, уночі 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області РФ. Влучили у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Також Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях.

Фото: соцмережі окупантів В порту 'Кавказ' ЗСУ атакували паром з паливом, 22 серпня 2024 року.

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі збірна України здобула 12 медалей, а саме: 3 золотих (збірна України з фехтування на шаблях, Ярослава Магучіх, Олександр Хижняк), 5 срібних (Ілля Ковтун, Сергій Куліш, Парвіз Насібов, Ірина Коляденко, Людмила Лузан – Анастасія Рибачок) і 4 бронзових (Ольга Харлан, Ірина Геращенко, Михайло Кохан, Жан Беленюк) нагороди. Загалом Україна посіла 22 місце у медальному заліку паризьких Ігор, продемонструвавши найкращий результат за останні 12 років.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан Радіє перемозі

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх з України б’є в дзвін, святкуючи перемогу у фіналі змагань зі стрибків у висоту серед жінок під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Хижняк зі сльозами на очах слухає національний гімн після нагородження золотою медаллю Олімпіади-2024.

У липні 2024 року в Україну прибули перші 10 винищувачів F-16, у перспективі їх має бути 79. До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта винищувачів, обіцяні в рамках коаліції F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надходитимуть партіями протягом 2025 року.

Враховуючи величезну кількість варіації озброєння і техніки, які може нести цей літак, світлини відразу потрапили на дослідження до військових експертів і OSINT-аналітиків.

Фото: ОПУ 4 серпня офіс президента Володимира Зеленського оприлюднив перші фото і відеопідтвердження перебування в Україні західних винищувачів F-16.

6 серпня ЗСУ почали наступ на території Курської області. Станом на 20 серпня Україна контролювала понад 1200 кв км російської території і до сотні населених пунктів. Очевидно, що «курська операція» матиме серйозний вплив на подальший перебіг війни.

Фото: соцмережі Українським воїнам вдалося захопити пункт управління 28-го стрілецького батальйону 60-ої мотострілецької бригади угруповання «Курськ» ЗС РФ

У серпні 2024 року Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Росіян полонили в Курській області.

Фото: джерела LB.ua Полонені армії РФ під час операції у Курській області

20 серпня Верховна Рада остаточно заборонила діяльність релігійних організацій, повʼязаних з РПЦ. Всього - 269 голосів «за». Філії РПЦ в Україні матимуть девʼять місяців для того, щоб остаточно розірвати всі звʼязки з «матірʼю-церквою».

Фото: risu.ua Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій

Феномен Клавдії Петрівни, української співачки, яка зберігає анонімність. Її пісні набирають мільйони прослуховувань на Youtube та стримінгових сервісах. Її пісню навіть процитувала в рамках третього Саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська. Вона пояснювала важливість просвітництва щодо депресії рядками з хіта Klavdia Petrivna "Я щаслива (немає сил)". 6 лютого 2024 року Клавдія Петрівна перемогла у номінації “Дебют року” премії “Золота Зоря Лірум”. Хіт Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna “Барабан” за три місяці прослухали 31 млн разів - він №1 серед найпопулярніших музичних відео.