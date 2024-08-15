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В опорному пункті зі столовою і банею: СБУ провела наймасовіше взяття в полон росіян за один раз. Фото

Ворог не збирався здаватися в полон. 

В опорному пункті зі столовою і банею: СБУ провела наймасовіше взяття в полон росіян за один раз. Фото
Фото: джерела LB.ua

Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових, повідомили джерела редакції в Службі. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.

За даними співрозмовників, росіян полонили в Курській області. Операцію провели співробітники ЦСО "А" СБУ. 

"Вони захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо", – повідомили співрозмовники.

Фото: джерела LB.ua
Фото: джерела LB.ua
Фото: джерела LB.ua

Спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 військовослужбовця 488-го гвардійського мотострілкового полку зс рф та підрозділу "Ахмат". 

  • Курська операція України відзначається масовим взяттям ворога в полон. Лише за вчорашній ранок Сили оборони полонили близько 100 військовослужбовців ворога. Таким чином Україна наповнює обмінний фонд, що в подальшому допоможе визволити українців з російського полону, де їх катують та вбивають. 
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