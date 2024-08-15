Учора, 14 серпня, понад 100 російських солдатів вирішили здалися в полон Силам оборони України в Курській області.

Про це повідомив державний проєкт Головного управління розвідки "Хочу жить".

"Понад 100 залишених командирами росіян, прийняли правильне рішення і здалися в полон. Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги «прикривають» кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими. Ну і спасибі генералу Лапіну, який допомагає нам успішно просуватися на Курщині, так само як і у 2022 на Харківщині, за оборону якої він і відповідав", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після того, як українські війська почали операцію на території Курської області, Україна значно збільшила обмінний фонд.

Українські військові продовжують просуватися вглибину Курської області РФ. Сили оборони створюють "зону безпеки" на території РФ, прилеглій до території України. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Про операцію в Курській народній республіці".