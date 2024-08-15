Deep State: ворог окупував Желанне і Орлівку

Є просування і в інших населених пунктах на сході України.

Російська армія окупувала Желанне і Орлівку в Донецькій області. Про це свідчать дані Deep State.

Також ворог просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Ці населені пункти відносять до Покровського, Торецького та Курахівського напрямків.

Фото: Deep State

Покровський напрямок залишається найважчим – саме на нього припадає найбільша кількість ворожих атак. Але росіяни не припиняють наступу і на інших східних напрямках.

Протягом минулої доби в п'ять разів зросла кількість зіткнень на Сіверському напрямку. Добою раніше значне зростання було на Харківському.