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Deep State: ворог окупував Желанне і Орлівку

Є просування і в інших населених пунктах на сході України. 

Deep State: ворог окупував Желанне і Орлівку
РСЗВ «Ураган» угруповання військ «Схід» армії РФ на одній із ділянок лінії бойового зіткнення, Донецька область, 11 серпня, 2024
Фото: EPA/UPG

Російська армія окупувала Желанне і Орлівку в Донецькій області. Про це свідчать дані Deep State.

Також ворог просунувся у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Ці населені пункти відносять до Покровського, Торецького та Курахівського напрямків. 

Фото: Deep State

Покровський напрямок залишається найважчим – саме на нього припадає найбільша кількість ворожих атак. Але росіяни не припиняють наступу і на інших східних напрямках.

Протягом минулої доби в п'ять разів зросла кількість зіткнень на Сіверському напрямку. Добою раніше значне зростання було на Харківському. 

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