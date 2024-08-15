Малійські повстанці заперечили отримання допомоги від України

Туареги стверджують, що не одержували від Києва ані фінансування, ні військової підтримки.

Після розгрому російських найманців так званої групи Вагнера в Малі повстанці туареги зробили фотографію з українським прапором

Повстанці у Малі заявили, що не мали підтримки з-за кордону щодо проведення операції, внаслідок якої було завдано численних втрат приватній військовій компанії "Вагнер".

За словами представника альянсу повстанців Елмаулуда Рамадана, які цитує Reuters, зовнішня допомога не була залучена для протистояння росіянам. Зокрема ані фінансування, ані консультацій щодо підготовки бійців туареги не отримували з України.

Раніше на підставі нібито українського сліду у розгромі "вагнерівців" з Києвом розірвали дипломатичні відносини Малі та Нігер. Міністерство закордонних справ України тоді відкинуло звинувачення у "підтримці тероризму".