Дмитро Лубінець обговорив з російською колегою Тетяною Москальковою обмін полоненими

РФ проявляє ініціативу в питанні обміну полоненими через ситуацію в Курській області.

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова ініціювала розмову з українським омбудсманом Дмитром Лубінцем з приводу обміну полоненими.

Про це повідомляє Суспільне.

"Я дуже сподіваюся, що, попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито прийняли рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", - зазначив Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що для України є пріоритетні категорії для обміну: насамперед важкопоранені, по-друге - українські жінки, і в третю чергу - всі ті, хто залишається в полоні.

Лубінець додав, що РФ проявляє ініціативу в питанні обміну полоненими через ситуацію в Курській області.

"Чим ця ситуація завершиться, я не знаю, але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси", - підкреслив омбудсман.

Рейдові групи українських Сил оборони взяли у полон на Курщині окупантів із чеченських підрозділів "Ахмат".

Президент Володимир Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.