ГоловнаСуспільствоВійна

Дмитро Лубінець обговорив з російською колегою Тетяною Москальковою обмін полоненими

РФ проявляє ініціативу в питанні обміну полоненими через ситуацію в Курській області.

Дмитро Лубінець обговорив з російською колегою Тетяною Москальковою обмін полоненими
Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова (архівне фото)
Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова ініціювала розмову з українським омбудсманом Дмитром Лубінцем з приводу обміну полоненими. 

Про це повідомляє Суспільне.

"Я дуже сподіваюся, що, попри публічні заяви російських ЗМІ, що росіяни нібито прийняли рішення призупинити якісь обміни… У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую МКЧХ і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", - зазначив Дмитро Лубінець.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він нагадав, що для України є пріоритетні категорії для обміну: насамперед важкопоранені, по-друге - українські жінки, і в третю чергу - всі ті, хто залишається в полоні.

Лубінець додав, що РФ проявляє ініціативу в питанні обміну полоненими через ситуацію в Курській області.

"Чим ця ситуація завершиться, я не знаю, але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси", - підкреслив омбудсман.

  • 7 серпня державний проєкт "Хочу найти" повідомляв, що лише у той день вдалося захопити чотири десятки загарбників. Серед них - строковики, контрактники і мобілізовані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies