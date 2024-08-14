Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини

Сьогодні, 14 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 247 вибухів.

Зокрема, по Білопільській та Есманьській громадам росіяни били КАБами, дронами, мінометами та артилерією.

Також КАБами армія РФ вдарила по Хотінській, Глухівській, Річківській та Юнаківській громадам, а по Новослобідській - КАБами та мінометами.

Шалигинську громаду ворог атакував дронами та артилерією, а Зноб-Новгородську - з АГС та артилерією.

По Великописарівській громаді окупанти били дронами, мінометами та артилерією.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала з АГС, КАБами та дронами.

Дружбівську та Путивльську громади російські війська атакували з мінометів, а Середино-Будську - з РСЗВ та артилерії.