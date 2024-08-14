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Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл області.

Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 14 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 247 вибухів. 

Зокрема, по Білопільській та Есманьській громадам росіяни били КАБами, дронами, мінометами та артилерією.

Також КАБами армія РФ вдарила по Хотінській, Глухівській, Річківській та Юнаківській громадам, а по Новослобідській - КАБами та мінометами.

Шалигинську громаду ворог атакував дронами та артилерією, а Зноб-Новгородську - з АГС та артилерією.

По Великописарівській громаді окупанти били дронами, мінометами та артилерією.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала з АГС, КАБами та дронами.

Дружбівську та Путивльську громади російські війська атакували з мінометів, а Середино-Будську - з РСЗВ та артилерії.

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