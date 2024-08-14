Бійці бригади НГУ “Хартія” відбили штурм російських окупаційних військ у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба НГУ.
“14 серпня о 5 ранку на Харківському напрямку рашисти намагались здійснити штурм. Колона техніки в складі БМП-2 та двох автомобілів з десантом висунулась в напрямку позицій хартійців”, - йдеться у повідомленні.
Нацгвардійці у тісній взаємодії з артилерією ГУР Міноборони зупинили колону, знищили техніку та завдали вогневого ураження ворогу.
- Вчора, 13 серпня, бійці НГУ знищили та пошкодили на Харківщині 5 танків та знешкодили 40 окупантів.