Нацгвардійці діяли у тісній взаємодії з артилерією ГУР Міноборони.

Бійці бригади НГУ “Хартія” відбили штурм російських окупаційних військ у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

“14 серпня о 5 ранку на Харківському напрямку рашисти намагались здійснити штурм. Колона техніки в складі БМП-2 та двох автомобілів з десантом висунулась в напрямку позицій хартійців”, - йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці у тісній взаємодії з артилерією ГУР Міноборони зупинили колону, знищили техніку та завдали вогневого ураження ворогу.