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Бійці НГУ відбили чергову атаку росіян на Харківщині

Нацгвардійці діяли у тісній взаємодії з артилерією ГУР Міноборони.

Бійці НГУ відбили чергову атаку росіян на Харківщині
Бійці НГУ відбили чергову атаку росіян на Харківщині
Фото: Скріншот з відео

Бійці бригади НГУ “Хартія” відбили штурм російських окупаційних військ у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

“14 серпня о 5 ранку на Харківському напрямку рашисти намагались здійснити штурм. Колона техніки в складі БМП-2 та двох автомобілів з десантом висунулась в напрямку позицій хартійців”, - йдеться у повідомленні. 

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Нацгвардійці у тісній взаємодії з артилерією ГУР Міноборони зупинили колону, знищили техніку та завдали вогневого ураження ворогу.

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