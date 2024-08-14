​Волонтери та поліція евакуювали дітей з Вовчанської громади

Волонтери та поліцейські евакуювали дітей з Вовчанської громади Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У Вовчанській громаді лінія фронту проходить уздовж державного кордону і російська армія веде щоденні обстріли населених пунктів. Постійні обстріли, руйнування інфраструктури, нестача харчових продуктів та медичних засобів створюють важкі умови для життя. Діти особливо вразливі в таких умовах, оскільки їх психіка та фізичний стан потребують особливого захисту”, - зазначили в поліції.

Сьогодні, 14 серпня, поліцейські спільно з волонтерами евакуювали з громади родину з п'ятьма дітьми - діти виїхали з мамою.

Евакуйовану родину забезпечили тимчасовим безоплатним житлом та речами першої потреби.