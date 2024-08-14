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​Волонтери та поліція евакуювали дітей з Вовчанської громади

14 серпня евакуювали маму з п'ятьма дітьми.

​Волонтери та поліція евакуювали дітей з Вовчанської громади
​Волонтери та поліція евакуювали дітей з Вовчанської громади
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Волонтери та поліцейські евакуювали дітей з Вовчанської громади Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У Вовчанській громаді лінія фронту проходить уздовж державного кордону і російська армія веде щоденні обстріли населених пунктів. Постійні обстріли, руйнування інфраструктури, нестача харчових продуктів та медичних засобів створюють важкі умови для життя. Діти особливо вразливі в таких умовах, оскільки їх психіка та фізичний стан потребують особливого захисту”, - зазначили в поліції.

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Сьогодні, 14 серпня, поліцейські спільно з волонтерами евакуювали з громади родину з п'ятьма дітьми - діти виїхали з мамою.

Евакуйовану родину забезпечили тимчасовим безоплатним житлом та речами першої потреби.

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