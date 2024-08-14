​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"

Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Ярослава Дубневича, який перебуває у розшуку, в самочинному будівництві в парку "Цитадель" у центрі міста.

Про це повідомляється на сайті міської ради.

Зазначається, що на території парку "Цитадель" мали проводити капітальний ремонт будинку. Замовником робіт є ТЗОВ "Передзвін" (За даними аналітичної системи Contr Agent, компанія належить дітям Дубневича Роксолані Пиртко та Юрію Дубневичу).

На паспорті об’єкта будівництва вказано, що будівлю ремонтуватимуть без зміни зовнішньої конфігурації та функціонального призначення. Проте за словами Любомира Зубача, заступника міського голови з містобудування, ремонт "перетворився у реконструкцію і став самовільним будівництвом".

"Це місце має дуже велику історичну цінність. Тут є велика кількість пам’яток архітектури, тому дуже обурливо, коли всупереч чинному законодавству і без необхідних дозволів здійснюються роботи. Справді в підприємців є будівля. Вони мають документи на капітальний ремонт і мали просто відремонтувати будівлю в межах існуючих об’ємів, а не щось демонтовувати, а щось добудовувати", - зазначив Зубач.

Напередодні місце будівництва оглянули фахівці управління охорони історичного середовища і звернулися до поліції. А сьогодні працівники підрозділів міста спільно з правоохоронцями обстежили об’єкт та зафіксували порушення. У поліції відкрили кримінальну справу, триває слідство.

Окрім того, Міністерство культури видало припис про зупинення будівельних робіт. Але його забудовник проігнорував.

Львівська міська рада заявила, що звертатиметься до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства за дозволом здійснити перевірку міській інспекції.