Тактика застосування цих авіабомб пов’язана із серйозним ризиком для льотчиків.

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат опублікував кадри застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer в Україні.

За словами Ігната, відео знав український пілот Олександр Мигуля, який загинув під час виконання бойового завдання 12 серпня цього року.

За словами Ігната, тактика застосування американських протирадіолокаційних AGM-88 HARM, авіабомб GBU-62 JDAM-ER чи французьких Hammer пов’язана із серйозним ризиком для льотчиків.

"Аби успішно виконати бойове завдання українським пілотам доводиться підходити близько до ворожих ППО та винищувачів, застосовувати складні тактичні прийоми. Через усі ці ризики – ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці, інколи маємо гіркі втрати…", - зауважив військовослужбовець.

Ігнан підкреслив, що капітан Олександр Мигуля був командиром авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», мав понад 160 бойових вильотів, нагороджений орденами «За мужність» ІІІ-го і ІІ-го ступенів.