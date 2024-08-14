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У Торецьку залишаються близько трьох тисяч людей, вони живуть у підвалах

Щоденно з міста евакуйовують по 10-15 людей.

У Торецьку залишаються близько трьох тисяч людей, вони живуть у підвалах
Торецьк
Фото: Український свідок

У прифронтовосу місті Торецьк Донецької області близько 3000 людей досі не евакуювалися. Мирні жителі ховаються від обстрілів у підвалах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Зараз у місті знаходиться близько 3000 людей. Вони знаходяться в підвальних приміщеннях. На жаль, виїжджають дуже повільно", – зазначив Філашкін.

Очільник ОВА додав, що щоденно виїжджають з Торецька 10-15 людей. Людям, які залишилися у місті надають гуманітарну допомогу. 

"Ситуація в місті дуже складна. Ворог місто не зайняв, заходили диверсійні групи, але наші захисники їх відбили. Повністю місто під нашим контролем", – додав глава адміністрації.

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