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Генштаб закликав українців та іноземців не з'являтися в зоні бойових дій без дозволу

Військові нагадали про обмеження пересування громадян, зокрема, - на Сумщині.

Генштаб закликав українців та іноземців не з'являтися в зоні бойових дій без дозволу
Генштаб
Фото: Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України закликали українців та іноземців дотримуватися правил переміщення в районах бойових дій через зафіксовані випадки несанкціонованого проникнення в такі райони, зокрема - в Сумській області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу.

"Мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій. Зазначене може негативно вплинути на заходи безпеки застосування військ (сил), чим створити додаткову загрозу життю як наших воїнів, так і цивільних громадян", - йдеться в повідомленні.

"Закликаємо громадян України та іноземців дотримуватися встановлених правил щодо переміщення в районах бойових дій, зокрема і у 20-кілометровій прикордонній зоні Сумської області", - додали в Генштабі.

Як повідомлялося, на Сумщині в прикордонній 20-кілометровій зоні з Росією обмежено переміщення громадян. Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

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