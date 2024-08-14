У Херсоні ворог атакував з безпілотників трьох цивільних. Один із них загинув

Окупанти атакували з безпілотників херсонців, які перебували на вулиці. Наразі відомо про трьох постраждалих через черговий ворожий удар по Херсону, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

“На жаль, травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Мої співчуття рідним та близьким загиблого”, – написав Прокудін.

За його даними, також до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома.

Ще один містянин, 75 років, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Травмованим надається необхідна меддопомога.