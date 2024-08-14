ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні ворог атакував з безпілотників трьох цивільних. Один із них загинув

Двох літніх чоловіків госпіталізували. 

У Херсоні ворог атакував з безпілотників трьох цивільних. Один із них загинув
Олександр Прокудін

Окупанти атакували з безпілотників херсонців, які перебували на вулиці. Наразі відомо про трьох постраждалих через черговий ворожий удар по Херсону, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. 

“На жаль, травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Мої співчуття рідним та близьким загиблого”, – написав Прокудін.

За його даними, також до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома. 

Ще один містянин, 75 років, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. 

Травмованим надається необхідна меддопомога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies