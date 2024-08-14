Сирський: у Суджі завершено пошук і знищення ворога

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в східній та південній операційних зонах. Основні зусилля зосереджені на Торецькому і Покровському напрямках, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту Володимиру Зеленському.
Також угруповання Сил оборони продовжують наступальну операцію в Курській області. З початку доби війська на окремих напрямках просунулися від одного до двох кілометрів.
За словами Сирського, завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.
З початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника.
Суджа – місто в Курській області приблизно в 12 км від кордону з Україною.
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- Учора в МЗС України повідомили, що метою операції в Курській області не є привласнення російських територій. Цей наступ допомагає зашкодити логістиці ворога на сході України та убезпечити цивільних Сумської області, по яких ворог гатив з території Курської області.