Сирський: у Суджі завершено пошук і знищення ворога

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в східній та південній операційних зонах. Основні зусилля зосереджені на Торецькому і Покровському напрямках, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту Володимиру Зеленському.

Також угруповання Сил оборони продовжують наступальну операцію в Курській області. З початку доби війська на окремих напрямках просунулися від одного до двох кілометрів.

За словами Сирського, завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.

З початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника.

Суджа – місто в Курській області приблизно в 12 км від кордону з Україною.