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Сирський: у Суджі завершено пошук і знищення ворога

Росіян продовжують брати в полон. 

Сирський: у Суджі завершено пошук і знищення ворога
Фото: скріншот

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в східній та південній операційних зонах. Основні зусилля зосереджені на Торецькому і Покровському напрямках, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту Володимиру Зеленському. 

Також угруповання Сил оборони продовжують наступальну операцію в Курській області. З початку доби війська на окремих напрямках просунулися від одного до двох кілометрів. 

За словами Сирського, завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. 

З початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника.

Суджа – місто в Курській області приблизно в 12 км від кордону з Україною. 

  • 6 серпня українські збройні сили перейшли кордон з Курською областю і відсунули російську армію вглиб території. 12 серпня Київ вперше офіційно визнав проведення рейду в Курській області. За словами головнокомандувача Сирського, під українським контролем перебуває близько 1000 кв. км. Операція триває.
  • Учора в МЗС України повідомили, що метою операції в Курській області не є привласнення російських територій. Цей наступ допомагає зашкодити логістиці ворога на сході України та убезпечити цивільних Сумської області, по яких ворог гатив з території Курської області. 
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