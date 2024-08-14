Над Курщиною Сили оборони України знищили ворожий Су-34

В ніч на 14 серпня Сили оборони України знищили ворожий Су-34 над Курської областю Росії.Про це повідомив Генштаб.

"Сьогодні вночі на території Курської області (рф), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34" – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно.

Сьогодні також у Росії повідомили про "прильоти" по аеродромах. Серед них – "Саваслейка", звідки били "кинджалами" по території України.