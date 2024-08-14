Defence Express: під час удару по "Савалсейці" могли вразити склад з рідкісним паливом

Такий керосин використовують лише для одного типу російських літаків.

Під час удару по ворожій авіабазі "Саваслейка" міг зазнати уражень склад паливно-мастильних матеріалів. Потужну пожежу у районі розвантаження і зберігання ПММ зафіксував супутник, пише Defence Express.

З цього аеродрому запускали літаки МіГ-31, які використовують керосин Т-6 – спеціальне важке термостабільне паливо, призначене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, при яких керосин нагрівається до 100-150 градусів. Саме цей вид палива потрібен для надзвукових польотів, під час яких запускають ракети "Кинджал".

Фото: Defence Express Супутникові знімки

Зараз керосин Т-6 у Росії використовується лише у МіГ-31 і він є унікальним видом палива спеціально для нього.

Defence Express вважає, що навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже є суттєвим результатом. Тепер питання базування на цій авіабазі МіГ-31К під питанням. Росіяни можуть перемістити ці літаки на іншу авіабазу, але в будь-якому випадку це додаткові ускладнення.