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Defence Express: під час удару по "Савалсейці" могли вразити склад з рідкісним паливом

Такий керосин використовують лише для одного типу російських літаків. 

Під час удару по ворожій авіабазі "Саваслейка" міг зазнати уражень склад паливно-мастильних матеріалів. Потужну пожежу у районі розвантаження і зберігання ПММ зафіксував супутник, пише Defence Express.

З цього аеродрому запускали літаки МіГ-31, які використовують керосин Т-6 – спеціальне важке термостабільне паливо, призначене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, при яких керосин нагрівається до 100-150 градусів. Саме цей вид палива потрібен для надзвукових польотів, під час яких запускають ракети "Кинджал". 

Супутникові знімки
Фото: Defence Express
Супутникові знімки

Зараз керосин Т-6 у Росії використовується лише у МіГ-31 і він є унікальним видом палива спеціально для нього. 

Defence Express вважає, що навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже є суттєвим результатом. Тепер питання базування на цій авіабазі МіГ-31К під питанням. Росіяни можуть перемістити ці літаки на іншу авіабазу, але в будь-якому випадку це додаткові ускладнення. 

  • Росія заявила, що вночі її атакували понад сто безпілотників. Вибухи лунали в районі трьох аеродромів, зокрема "Саваслейки", з якої росіяни б'ють по українцях балістичними ракетами.
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