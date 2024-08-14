Відправлять на фільтрацію і перевірять видалені повідомлення: СЗР закликала українців не їздити до Білорусі

Служба зовнішньої розвідки закликала українців утриматися від подорожей до Білорусі, владний режим якої підтримує Росію. Права громадян на території цієї країни можуть бути порушені в будь-який момент, повідомили на сайті СЗР.

З території України поїздка до Білорусі неможлива -- лише через треті країни. Ризики для українців на білоруській території нижчі, ніж на російській, але є.

Зокрема, українців після прибуття до Білорусі відправлять на фільтрацію – опитування про мету приїзду та політичні погляди.

“Особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу -- їх підключають до спеціалізованого «криміналістичного софту» для того, щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, WhatsApp та інших месенджерів. Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються. На цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі”, – повідомили в розвідці.

У разі виявлення чутливих для білоруської влади даних українця можуть депортувати або звинуватити в екстремізмі.

“Громадяни України на території білорусі, як і у рф, піддаються прискіпливій увазі з боку спеціальних служб та поліції”, – додали в повідомленні.

На території Білорусі діє Консульський відділ Посольства України в Республіці Білорусь, до якого можуть звернутися громадяни України. Телефон: +375 17 283 19 89.