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Відправлять на фільтрацію і перевірять видалені повідомлення: СЗР закликала українців не їздити до Білорусі

Білоруський режим може звинуватити українців в екстремізмі. 

Відправлять на фільтрацію і перевірять видалені повідомлення: СЗР закликала українців не їздити до Білорусі
Фото: Скріншот з відео

Служба зовнішньої розвідки закликала українців утриматися від подорожей до Білорусі, владний режим якої підтримує Росію. Права громадян на території цієї країни можуть бути порушені в будь-який момент, повідомили на сайті СЗР

З території України поїздка до Білорусі неможлива -- лише через треті країни. Ризики для українців на білоруській території нижчі, ніж на російській, але є.  

Зокрема, українців після прибуття до Білорусі відправлять на фільтрацію – опитування про мету приїзду та політичні погляди. 

“Особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу -- їх підключають до спеціалізованого «криміналістичного софту» для того, щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, WhatsApp та інших месенджерів. Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються. На цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі”, – повідомили в розвідці. 

У разі виявлення чутливих для білоруської влади даних українця можуть депортувати або звинуватити в екстремізмі.

“Громадяни України на території білорусі, як і у рф, піддаються прискіпливій увазі з боку спеціальних служб та поліції”, – додали в повідомленні. 

На території Білорусі діє Консульський відділ Посольства України в Республіці Білорусь, до якого можуть звернутися громадяни України. Телефон: +375 17 283 19 89.

  • Білорусь з першого дня повномасштабного вторгнення підтримує Росію і надає її окупаційній армії свою територію для проведення агресивних дій проти українців. На тлі курської операції Мінськ звинуватив Україну в порушенні  повітряного простору і почав стягувати до кордону озброєння. При цьому білоруський моніторинговий канал заперечував, що українські ракети чи дрони залітали на територію. 
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