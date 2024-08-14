Ворог вночі та зранку обстріляв 9 громад Сумщини, є поранені

Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
Хотінська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів) по території громади. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мешканців громади.
Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).
Ворожбянська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (8 вибухів).
Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).
Середино-Будська громада: відбувся удар FPV дроном (1 вибух), артобстріл (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).
Білопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (11 вибухів). Сумська громада: зафіксовано ракетну атаку (1 вибух).
Шалигинська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
Есманьська громада: був авіаудар КАБ (2 вибухи), мінометні обстріли (6 вибухів).
Зазначимо, уночі ППО збила 17 запущених Росією "шахедів". Окупанти атакували Україну 23-ма ударними дронами та двома ракетами Х-59/69.