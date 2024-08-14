Окупанти із танка обстріляли аптеку у Козачій Лопані на Харківщині

Російські війська тричі за добу атакували Харківську область.

Про це пише начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора ввечері близько 19:00 в м. Куп’янськ унаслідок атаки FPV-дроном пошкоджено приватний будинок.

Біля 13:50 у смт Козача Лопань через танковий ворожий обстріл пошкоджено приміщення аптеки.

Близько 08:17 у м. Куп'янськ унаслідок атаки дрона було пошкоджено приміщення операторської складської будівлі.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Берестового, Кругляківки та у напрямку Новоосинового.

12 серпня російські військові атакували Богодухівський район Харківщини імовірно, ракетою виробництва КНДР.