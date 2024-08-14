Головне за ніч та ранок середи, 14 серпня: 134 боєзіткнення, атака БпЛА на Росію, "прильоти" по "Саваслейці"

У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Також запустили 23 ударні БпЛА типу «Shahed».

Ракети запускали із повітряного простору Бєлгородської області, а дрони із району Чауда у Криму, а також із російських Єйська та Курська, повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.

У Житомирській області російська армія атакувала інфраструктурний об'єкт. Також там збили три дрони-камікадзе.

Також повідомили про влучання у Чернігівській області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 134 бойові зіткнення.

Учора російські терористи завдали по території України двох ракетних ударів зі застосуванням чотирьох ракет, а також 81 авіаудару (116 КАБ). Крім цього, вони здійснили 4594 обстріли, зокрема 114 із них – з реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку ворог провів 19 атак біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 атаки окупантів у районі населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Гродівка, Малинівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче та Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була біля Гродівки, де росіяни скинули три КАБ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1240 окупантів. Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 594 400 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

З самого ранку російська війська бʼють по Херсону та передмістю.

Як пише начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 6:00 під ворожий удар у місті потрапило троє людей, які перебували в будинку. Це 39-річна жінка та її 15-річна донька, а також 41-річний чоловік.

Дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці.

О пʼятій ранку російські війська атакували й Кіндійку. Били по людських оселях, через що постраждали двоє людей. Бригада “швидкої” доставила до лікарні 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них – контузії, вибухові травми та уламкові поранення.

У Воронезькій, Курській та Липецькій областях Росії місцева влада вночі повідомляла про повітряну загрозу. Лунали вибухи, пов'язані з роботою ударних безпілотників.

У Воронежі гучні звуки чули ще до оголошення тривоги. Ймовірно, атака була спрямована на аеродром "Балтимор", з якого росіяни активно завдають ударів по Україні ракетами та бомбами. Також дрони були зафіксовані і в Борисоглібську, де розміщене льотне училище та ще один аеродром.

У Курській області, окрім БпЛА, були запущені й ракети. Місцевий губернатор стверджує, що ППО збила чотири засоби ураження. Вибухи чули у Курчатові, де розташована Курська АЕС.

У Липецькій області оголосили найвищий, червоний рівень небезпеки.

Пізніше в Росії повідомили про начебто прильоти по авіабазі "Саваслєйка", що у Нижегородській області, звідки для атаки "Кинджалами" злітають ворожі літаки МіГ-31К.

Місцеві пабліки писали про 10 "прильотів" по району "Саваслейкі". Також стверджували, що проїзд у село та місто Кулебаки, біля якого розташовано об'єкт, перекрили.

Більше інформації – в новині.

Росія не захоче добровільно брати участь у роботі другого Глобального саміту миру, тому її треба змусити це зробити. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Як цитує Reuters, "прості заклики до Росії не працюють, ефективними є тільки інструменти примусу". Такими засобами посадовець бачить економічний та дипломатичний тиск, а також події на полі бою, де Збройні Сили здійснюють операцію в Курській області.

Дії у російському регіоні Подоляк називає вирішенням питання української безпеки шляхом знищення військової інфраструктури та створення так званих санітарних зон, в яких Росія не зможе розміщувати засоби для ураження цілей вглиб території України.

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