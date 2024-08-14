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Офіс Президента: Росію потрібно змусити брати участь у Саміті миру

На думку радника керівника ОП, добровільно долучитися до другого заходу РФ не захоче.

Офіс Президента: Росію потрібно змусити брати участь у Саміті миру
Фото: Офіс президента

Росія не захоче добровільно брати участь у роботі другого Глобального саміту миру, тому її треба змусити це зробити. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Як цитує Reuters, "прості заклики до Росії не працюють, ефективними є тільки інструменти примусу". Такими засобами посадовець бачить економічний та дипломатичний тиск, а також події на полі бою, де Збройні Сили здіснюють операцію в Курській області. 

Дії у російському регіоні Подоляк називає вирішенням питання української безпеки шляхом знищення військової інфраструктури та створення так званих санітарних зон, в яких Росія не зможе розміщувати засоби для ураження цілей вглиб території України.  

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