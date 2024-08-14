Вселенський Патріарх підтримав духовну незалежність України

Вселенський Патріарх Варфоломій підтримує ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо духовної незалежності. Про це повідомив Офіс глави держави за підсумками зустрічі української делегації з настоятелем Константинопольської православної церкви.

З Його Всесвятістю поспілкувалися заступниця керівника ОП Олена Ковальська та очільник Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Також був присутнім настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Українська делегація подякувала Варфоломію за підтримку нашої держави та наголосила на тому, що навіть під час війни українське суспільство поглиблює релігійну свободу - навіть попри злочини окупантів, які зруйнували понад 630 культових споруд та вбили десятки представників духовенства.

Вселенський Патріарх заявив, що піклується про Православну церкву України, а також "підтримує все, що спрямоване на добро для України", включно із рішеннями щодо духовної незалежності, анонсованими Президентом Зеленським.