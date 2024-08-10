Президент заявив про підготовку рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність від Москви”

У вечірньому зверненні 10 серпня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність”.

“Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо”, – заявив президент.

Глава держави не конкретизував, про що саме йдеться, однак, судячи з контексту, президент, ймовірно, мав на увазі заборону діяльності УПЦ (МП). Адже вона представляє в Україні Російську православну церкву.