Президент заявив про підготовку рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність від Москви”

У вечірньому зверненні 10 серпня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність”.
“Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо”, – заявив президент.
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Глава держави не конкретизував, про що саме йдеться, однак, судячи з контексту, президент, ймовірно, мав на увазі заборону діяльності УПЦ (МП). Адже вона представляє в Україні Російську православну церкву.
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- 23 липня 2024 року група народних депутатів заблокувала трибуну ади на пленарному засіданні, вимагаючи внесення до порядку денного й розгляду в другому читанні цього законопроєкту. Вимогу народних депутатів задоволено не було, а в засіданні оголошено перерву. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Кадри, церква, податки. На паузі до осені".