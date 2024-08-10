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Президент заявив про підготовку рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність від Москви”

Ймовірно, йдеться про заборону діяльності УПЦ (МП).

Президент заявив про підготовку рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність від Москви”
Ілюстративне фото

У вечірньому зверненні 10 серпня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішення, яке “зміцнить нашу українську духовну незалежність”. 

“Я провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними – дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо”, – заявив президент.

Глава держави не конкретизував, про що саме йдеться, однак, судячи з контексту, президент, ймовірно, мав на увазі заборону діяльності УПЦ (МП). Адже вона представляє в Україні Російську православну церкву. 

  • 19 жовтня 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8371 щодо неприпустимості діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з Російською православною церквою. 
  • 23 липня 2024 року група народних депутатів заблокувала трибуну ади на пленарному засіданні, вимагаючи внесення до порядку денного й розгляду в другому читанні цього законопроєкту. Вимогу народних депутатів задоволено не було, а в засіданні оголошено перерву. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Кадри, церква, податки. На паузі до осені".
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