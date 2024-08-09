Президент Володимир Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 9 серпня.
Глава держави наголосив, що це важливо для повернення з полону РФ українців.
"Окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - заявив Зеленський.
- Як відомо, через події у Курській області РФ українські бійці беруть у полон чимало окупантів.
- 7 серпня державний проєкт "Хочу найти" повідомляв, що лише у той день вдалося захопити чотири десятки загарбників. Серед них - строковики, контрактники і мобілізовані.