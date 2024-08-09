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Зеленський про поповнення обмінного фонду росіянами: "Минулі три доби – особливо результативно"

Це важливо для повернення українців із російського полону, наголосив глава держави.

Зеленський про поповнення обмінного фонду росіянами: "Минулі три доби – особливо результативно"
Полонені окупанти у Курській області Росії
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 9 серпня.

Глава держави наголосив, що це важливо для повернення з полону РФ українців.

"Окремо я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - заявив Зеленський.

  • Як відомо, через події у Курській області РФ українські бійці беруть у полон чимало окупантів.
  • 7 серпня державний проєкт "Хочу найти" повідомляв, що лише у той день вдалося захопити чотири десятки загарбників. Серед них - строковики, контрактники і мобілізовані.
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