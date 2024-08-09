Спецпризначенці ГУР висадилися на Кінбурнську косу і завдали втрат росіянам

Зокрема, знищили шість одиниць броньованої техніки і ліквідували близько 30 загарбників.

9 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки висадилися на Кінбурнську косу.

За інформацією ГУР, вдалося шість одиниць броньованої техніки і ліквідували близько 30 загарбників. Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР за підтримки Військово-морських сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони.

У розвідці зазначили, що під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «Морський вокзал» та «Пам’ятник Суворова». Біля останнього українські бійці встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.