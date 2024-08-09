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За чотири дні армія РФ скинула 154 авіабомби на Сумщину

З 5 по 8 серпня окупанти здійснили щонайменше 87 ударів по прикордонню Сумської області.

За чотири дні армія РФ скинула 154 авіабомби на Сумщину
обстріли Сумської області
Фото: Сумська обласна прокуратура

За 4 дні, з 5 по 8 серпня, російська армія завдала щонайменше 87 авіаударів по території Сумської області із застосуванням 154 КАБів. 

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. 

Відомо, що росіяни під час обстрілів використали керовані авіабомби (КАБ) та фугасні авіаційні бомби (ФАБ).

Внаслідок ворожих авіаударів загинуло 2 цивільних, серед них — дитина. Ще 7 осіб отримали поранення та різного роду травми, пошкоджено та зруйновано 45 цивільних об’єктів, зокрема 24 домогосподарства, 5 навчально-виховних закладів, 1 медичний заклад.

Фото: Сумська обласна прокуратура

За указаними фактами розпочато 14 кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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