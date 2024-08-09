Ворог вдарив по освітньому закладу Харкова

Росія обстріляла Харків. Про удар голова ОВА Олег Синєгубов повідомив о 15:25.

Мер міста Терехов додав, що удар припав по освітньому закладу. За інформацією від ОВА, постраждала одна людина.

"За уточненою інформацією, ворог вдарив КАБом по Київському району Харкова. Пошкоджена будівля одного з вишів. Попередньо: один постраждалий", – повідомив Синєгубов.